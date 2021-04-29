Manchester City final kapısını araladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yarı final ilk maçında Paris Saint-Germain'i deplasmanda 2-1 yenen Manchester City, rövanş için büyük avantaj elde etti.
Parc des Princes Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi Paris Saint-Germain (PSG), Marquinhos'un 15. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda daha üstün bir oyun ortaya koyan Manchester City, 64. dakikada Kevin De Bruyne ile 1-1'lik eşitliği yakaladı.
İngiliz temsilcisi, Riyad Mahrez'in 71. dakikada serbest vuruştan attığı golle 2-1 öne geçti.
PSG'de Idrissa Gueye, 77. dakikada İlkay Gündoğan'a yaptığı sert faul sonrası direkt kırmızı kart gördü.
Kalan sürede başka gol olmadı ve Manchester City, sahadan 2-1 galip ayrılarak, evinde oynayacağı rövanş için büyük avantaj elde etti.
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