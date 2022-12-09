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Lyon'un satışında sona doğru

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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'un satışının 842 milyon dolara tamamlanması bekleniyor

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Lyon'un satışında sona doğru
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Ligue 1'de bu sezon istediği sonuçları alamayan ve üst sıralarının gerisinde kalan Lyon'un yeni sahibi kısa süre içerisinde belli olacak.
Lyon'dan yapılan açıklamada, kulübün çoğunluk hisselerini satn almak isteyen Eagle Football yatırım grubundan güvence alındığı kaydedildi.
Grubun yatırımcılarında John Textor da daha önce üç kez ertelenen satın alma işlemini tamamlayacağını ve anlaşmayı kısa süre içerisinde tamamlayacağını doğruladı.
Lyon'un yeni sahibi olması beklenen EagleFootball'un 39.2 milyon hisse ve hisseye çevrilebilen 789 bin 824 tahvil için 327.4 milyon Euro ödeme yapacağı, kalan hisseler içinse ihale teklifi yapacağı aktarıldı.
John Textor'ınBotafogo, CrystalPalace ve Belçika 2. lig ekibi Molenbeek'de hissesi bulunuyor.
 
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