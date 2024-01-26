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Liverpool’da bir devir kapanıyor

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un teknik direktörü Jurgen Klopp, sezon sonunda görevi bırakacağını açıkladı. Alman çalıştırıcı, "Bu kararı vermek zorundayım. Enerjim tükenmeye başladı" dedi

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Liverpool’da bir devir kapanıyor
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Klopp, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, "Sezon sonunda takımdan ayrılacağım. Şu anda birçok insan için şaşırtıcı bir karar olabilir ama bunu açıklamaya çalışabilirim. Bu kulüple ilgili her şeyi çok seviyorum. Bu şehri, taraftarımızı, takımı, teknik heyeti, her şeyi seviyorum. Yine de bu kararı vermek zorundayım. Enerjim tükenmeye başladı. Şu anda iyiyim ama bu görevi tekrar tekrar yapamam. Birlikte geçirdiğimiz sürenin ve yaşadıklarımızın ardından size duyduğum saygı ve sevgi nedeniyle en azından bu gerçeği söylemek için kendimi borçlu hissediyorum. Ve de tüm gerçek bu." ifadelerini kullandı.
Daha önce ülkesinde Mainz 05 ve Borussia Dortmund'da görev yapan 56 yaşındaki Klopp, 2015'te Liverpool'un başına geçmişti. Tecrübeli çalıştırıcı, "Kırmızılar" ile birer kez Premier Lig, Federasyon Kupası, Lig Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve Community Shield zaferleri yaşadı.
Liverpool'un 30 yıllık şampiyonluk hasretini 2019-2020 sezonunda sonlandıran Klopp'un, 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyordu.
Bu sezon 21 haftası geride kalan Premier Lig'de Klopp yönetiminde 48 puan toplayan Liverpool, zirvede yer alıyor.
 
 
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