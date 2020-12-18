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Lille, oyuncu satışlarına hazırlanıyor!

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Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, el değiştirme işleminden sonra devre arasında oyuncu satışlarına yönelecek

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Lille, oyuncu satışlarına hazırlanıyor!
Corona virüs salgını nedeniyle daralan futbol ekonomisi kulüpleri zorluyor. 3 milli futbolcunun forma giydiği Fransız ekibi Lille'in sahibi Gerard Lopez, borçları geri ödeyemediği için kulübü satacağını açıkladı.
Elliott Management ve JP Morgan gibi yatırım fonlarından aldığı 225 milyon Euro'luk krediyi geri ödemekte zorlanan Lille'in sahibi Lopez, futbol ekonomisindeki daralmadan şikayetçi.
Lille'in çoğunluk hisselerinin sahibi ve başkanı olan Gerard Lopez, kulübü MerlynParnters'e satmaya hazırlanıyor. MerlynPartners'ın 200 milyon euro olan borcu da ödemesi bekleniyor. 
Fransız medyasında yer alan haberlere göre MerlynPartners, kulübü yatırım amaçlı alacak ve Rennes'in eski başkanı OlivierLetang'ı da kulüp başkanı yaparak sportif hedeflerin devam etmesini saplayacak.
RMC muhabirlerinin verdikleri bilgilere göre ise Lille kulübünün,ekonomik durumunu toparlamak için kış transfer döneminden itibaren birçok değerli isimle yollarını ayırması bekleniyor.
 
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