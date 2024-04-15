Leverkusen 11 yıllık ambargoyu sonlandırdı

Bayer Leverkusen, bitime 5 hafta kala Bundesliga'da tarihinin ilk şampiyonluğunu ilan ederken, 11 yıllık Bayern Munih ambargosunu da bitirdi. Manchester City, Premier Lig'de liderliği ele geçirdi. LaLiga'da Real Madrid, Serie A'da Inter ve Ligue 1'de PSG zirvede yer alıyor

Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga) ve İtalya'daki (Serie A) maçlara hafta sonu devam edildi.

Almanya'da Bayer Leverkusen, bitime 5 hafta kala 119 yıllık tarihinin ilk şampiyonluğunu garantileyerek büyük bir başarıya imza attı.

İngiltere'de Manchester City zirveye çıktı, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Inter ve Fransa'da Paris Saint-Germain (PSG) liderliğini korudu.

BAYER LEVERKUSEN ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ

Bayer Leverkusen sahasında Werder Bremen'i Victor Boniface (penaltıdan), Granit Xhaka ve Florian Wirtz'in (3) golleriyle 5-0 yendi.

İspanyol teknik direktör Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, bu galibiyetin ardından bitime 5 hafta kala 119 yıllık tarihinin ilk şampiyonluğunu elde etti. Bu sezon çıktığı 43 resmi maçı da kaybetmeyen Bayer Leverkusen, Bundesliga'da Bayern Münih'in şampiyonluğa koyduğu 11 yıllık ambargoyu da sonlandırdı.

Bayern Münih, evinde Köln'ü 2-0 yenerek iki maçlık mağlubiyet serisine son verdi.

Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren takımlardan Stuttgart, Eintracht Frankfurt'u, Leipzig de Wolfsburg'u 3-0'lık skorla geçti. Borussia Dortmund ise Borussia Mönchengladbach deplasmanında 2-1 kazandı.

Bundesliga'da 29. haftanın ardından 79 puana yükselen Bayer Leverkusen, en yakın rakipleri Bayern Münih ve Stuttgart ile arasındaki 16 puanlık farkı koruyarak şampiyonluğunu ilan etti.

PREMİER LİG'DE ZİRVENİN YENİ SAHİBİ MANCHESTER CİTY

Kıyasıya şampiyonluk yarışının sürdüğü Premier Lig'de Manchester City, sahasında Luton Town'ı Daiki Hashioka'nın kendi kalesine, Mateo Kovacic, Erling Haaland (penaltıdan), Jeremy Doku ve Josko Gvardiol'un golleriyle 5-1 mağlup etti ve zirvenin yeni sahibi oldu.

Arsenal, sahasında Aston Villa'ya 2-0 yenilerek zirvedeki yerini kaybetti.

Şampiyonluk adaylarından Liverpool da evinde Crystal Palace'a 1-0 mağlup oldu.

"Devler Ligi"ne kalma yarışındaki Tottenham ise Newcastle United deplasmanında 4-0 kaybetti.

Premier Lig'in 33. haftasında 73 puanlı Manchester City, Arsenal ve Liverpool'un iki puan önünde liderliğe yerleşti. Bu takımların ardından Aston Villa 63 ve Tottenham 60 puanla sıralandı.

REAL MADRİD TEK GOLLE KAZANDI

Zirve mücadelesinde rakipleriyle arasındaki farkı korumak isteyen Real Madrid, deplasmanda Mallorca'yı Aurelien Tchouameni'nin golüyle 1-0 yendi.

Madrid ekibinin en yakın takipçisi Barcelona, Cadiz deplasmanında 1-0'lık skorla galip geldi.

Atletico Madrid ise sahasında sezonun sürpriz takımı Girona'ya 3-1 üstünlük sağladı.

LaLiga'da 31. hafta geride kalırken Real Madrid, 78 puanla zirvede yer aldı. Barcelona 70, Girona 65 ve Atletico Madrid 61 puanla Real Madrid'i takip etti.

SERİE A'DA INTER ZİRVEDE

Serie A'da Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun penaltıdan bir gol attığı maçta Cagliari ile 2-2 berabere kaldı.

Milan, Sassuolo deplasmanında 3-3 berabere kalarak 5 hafta sonra puan kaybetti.

Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren Juventus, derbide Torino karşısında ve Bologna sahasında Monza ile 0-0'lık eşitliğe razı oldu.

Öte yandan Udinese-Roma maçı 1-1 eşitlikle devam ederken Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Evan Ndicka'nın fenalaşarak yere yığılması üzerine tatil edildi.

Ligde 32. haftanın ardından 83 puanlı Inter, liderliğini sürdürdü. Inter'i 69 puanlı Milan, 63 puanlı Juventus ve 59 puanlı Bologna izledi.

LİGUE 1'DE LİDER PSG

Ligue 1'de haftanın en gollü maçında Olimpik Lyon, sahasında Brest'i 4-3 mağlup etti.

Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Lens, deplasmanda düşme hattındaki Metz'e 2-1 yenildi.

Düşme hattından kurtulmaya çalışan Nantes ise Le Havre'a konuk olduğu maçı 1-0 kazanarak kritik bir galibiyet aldı.

Ligue 1'de maçı ertelenen PSG, 29. hafta sonunda 63 puanla zirvede yer aldı. PSG'nin ardından Brest 53, birer maçı eksik Monaco 52 ve Lille 49 puanla sıralandı.

