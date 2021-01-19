Mandzukic'in yeni adresi Milan oldu

Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Milan, son olarak Al-Duhail formasını terleten MarioMandzukic'i kadrosuna kattığını açıkladı.
2015-2020 yılları arasında, Serie A'nın bir diğer devi Juventus'ta boy gösteren Mandzukic, kariyerinde Dinamo Zagreb, Wolfsburg, Bayern Münih ve Atletico Madrid gibi takımlarda da forma giydi.
Beşiktaş'ın da transfer listesinde yer alan Hırvat golcü, Serie A'da 31 kez rakip fileleri havalandırmış, kariyerinde de 200 gol barajını aşmıştı.
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