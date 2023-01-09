Juventus doludizgin

İtalya'da sezona istediği gibi giriş yapamayan Juventus, toparlandı. Serie A'da üst üste 8 galibiyet alan Torino ekibi, averajla ikinci sıraya yükseldi. Massimiliano Allegri'nin öğrencileri, savunmadaki başarısıyla da dikkat çekiyor

Juventus, başarılı günlerine döneceğinin sinyalini veriyor. Son iki yılda zirveyi Inter ve Milan'a kaptıran Torino ekibi, bu sezona da istediği gibi başlayamamıştı.

Siyah beyazlılar, 9'uncu haftayı lider Napoli'nin 10 puan gerisinde 8'inci sırada tamamlamıştı. Daha sonra çıkışa geçen Juventus, ligde oynadığı son 8 maçı kazandı.

Massimiliano Allegri'nin öğrencileri, Napoli ile puan farkını 7'ye düşürdü ve averajla ikinci sıraya yükseldi. Bu 8 maçlık seride Torino ekibi kalesini gole kapattı. İlk 9 haftada kalesinde 7 gol gören Juventus, daha sonra rakiplerine fırsat vermedi.

İtalyan devi üst üste kazandığı 8 maçın 5'ini 1-0'lık sonuçlarla aldı.

Juventus, yediği gol sayısı bakımından 6 kez ağları sarsılan Barcelona'nın ardından Avrupa'da ikinci sırada yer alıyor.

