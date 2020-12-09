Juventus, Barcelona’yı evinde parçaladı

Şampiyonlar Ligi G grubu son maçında Barcelona evinde Juventus'u ağırladı. İtalyan ekibi deplasmanda rakibini 3-0 mağlup etti.
Maçın gollerini 13. ve 52. dakikada penaltıdan Ronaldo attı. Diğer gol ise Mc Kennie'den geldi.
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