Juventus, Barcelona’yı evinde parçaladı

Şampiyonlar Ligi G grubu son maçında Barcelona evinde Juventus'u ağırladı. İtalyan ekibi deplasmanda rakibini 3-0 mağlup etti.

Maçın gollerini 13. ve 52. dakikada penaltıdan Ronaldo attı. Diğer gol ise Mc Kennie'den geldi.



