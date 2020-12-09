“Çalmak niyetim yoktu”

Mağusa’da bir araçtan çaldığı banka kartı ile alışveriş yapan İran uyruklu HamedAssadi tutuklandı. Zanlı“Çalma niyetim olmadı. İhtiyaçlarımı giderdikten sonra kartı geri verecektim” diyerek kendini savundu





Mağusa’da zanlı HamedAssadi’nin tasarrufunda bir başka şahsa ait banka kartı olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından bet ofiste tespit edilen zanlının, Ülviye Buket Törer’e ait araç içerisinden çaldığı kart ile yaklaşık 200 TL’lik alışveriş yaptığı tespit edildi.

Tutuklanan zanlı “Araç içerisinden sirkat”, “Sahtekarlıkla kredi temini” ve “Sahtekarlıkla eşya temini” suçlamaları ile dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Mahkeme, zanlı Assadi’nin soruşturma amaçlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Mahir Türe mahkemede verdiği ifadesinde, 7 Aralık 2020 tarihinde Mağusa Polis Müdürlüğü Adli Şubeye gelen bir ihbarda zanlı HamedAssadi’nin tasarrufunda kendisine ait olmayan bir banka kartı olduğu ve bu kartla harcama yaptığı bilgisinin alındığını söyledi.

Ayni gün zanlının Mağusa’da faaliyet gösteren bir bet ofisinde tespit edildiğini belirten Türe, zanlının üzerinde yapılan aramada cüzdanı içerisinde Ülviye Buket Törer adına düzenlenmiş 1 adet Türkiye İş Bankası banka kartı tespit edildiğini açıkladı.

Türe, konu kart hakkında zanlıdan izahat istendiğinde konu kartı Mercedes marka bir araç içerisinden aldığını, çalmak niyeti olmadığını ve ihtiyaçlarını giderdikten sonra kartı geri vereceğini beyan ettiğini kaydetti.

Ayni gün kartın sahibi olan Ülviye Buket Törer’e ulaşıldığını ve bilgilendirildiğini ifade eden Türe, Törer’in konu kartın kendisine ait olduğunu ve kendisine ait araçta muhafaza ettiğini, kartın çalındığını polisin kendisini bilgilendirmesinden sonra fark ettiğini söylediğini aktardı.

Yapılan soruşturmada zanlının Mağusa’da 3 farklı iş yerinden 5 çekiliş yaparak şifre kullanmadan yaklaşık 200 TL’lik harcama yaptığının tespit edildiğini söyleyen Türe, yürütülen soruşturmanın yeni başladığını ifade ederek zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

