James Milner, Premir Lig tarihine geçti

Brighton'da oynayan 37 yaşındaki Milner, takımının West Ham United'a konuk olduğu karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
Premier Lig'de 632. kez görev alan İngiliz futbolcu, maç sayısında RyanGiggs'i yakalamayı başardı.
2002'den bu yana Premier Lig'de oynayan Milner, ligde 23 yıl aralıksız forma giyerek Giggs'in bu alandaki rekorunu da egale etti.
2020 yılında futbolu bırakan GarethBarry, 653 kezle ligde en çok maça çıkan oyuncu ünvanını elinde bulunduruyor.
Listenin ilk 5 sırasındaki isimler şöyle:
GarethBarry (653)
James Milner (632)
RyanGiggs (632)
Frank Lampard (609)
David James (572)t
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.