James Milner, Premir Lig tarihine geçti

İngiltere Premier Lig'deki 632. maçına çıkan James Milner, RyanGiggs ile ligde en çok forma giyen ikinci oyuncu oldu

Brighton'da oynayan 37 yaşındaki Milner, takımının West Ham United'a konuk olduğu karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Premier Lig'de 632. kez görev alan İngiliz futbolcu, maç sayısında RyanGiggs'i yakalamayı başardı.

2002'den bu yana Premier Lig'de oynayan Milner, ligde 23 yıl aralıksız forma giyerek Giggs'in bu alandaki rekorunu da egale etti.

2020 yılında futbolu bırakan GarethBarry, 653 kezle ligde en çok maça çıkan oyuncu ünvanını elinde bulunduruyor.

Listenin ilk 5 sırasındaki isimler şöyle:

GarethBarry (653)

James Milner (632)

RyanGiggs (632)

Frank Lampard (609)

David James (572)t



