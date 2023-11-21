banner913
banner932
İtalya, Çekya ve Slovenya da finallerde
İtalya, Çekya ve Slovenya da finallerde
4 0
Soner Olgun, Letafet'i yine salladı
Soner Olgun, Letafet'i yine salladı
25 0
 
Faylarımız sürekli artacak, hiçbir zaman azalmayacak
Faylarımız sürekli artacak, hiçbir zaman azalmayacak
40 0
İskele’ye deniz üssü kuruluyor
İskele’ye deniz üssü kuruluyor
45 0
“Pes edecek değiliz”
“Pes edecek değiliz”
17 0
Denner rekor kırarak şampiyon!
Denner rekor kırarak şampiyon!
25 0
ABD'de Sağlık Krizi: 450 Kişiye Hepatit ve HIV Bulaşma Riski
ABD'de Sağlık Krizi: 450 Kişiye Hepatit ve HIV Bulaşma Riski
22 0
banner964
banner985

İtalya, Çekya ve Slovenya da finallerde

banner989

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri’nde 10’uncu ve son hafta karşılaşmaları 3 grupta oynanan 7 maçla devam etti. İtalya, Çekya ve Slovenya adını EURO 2024 finallerine yazdırmayı başardı

banner974
İtalya, Çekya ve Slovenya da finallerde
banner971
Elemelerde son haftanın ikinci gününde, C, E ve H gruplarında 7 karşılaşma tamamlandı.
C Grubu'nda İtalya, konuk olduğu Ukrayna ile 0-0 berabere kalarak EURO 2024'e katılmaya hak kazandı.
E Grubu'nda Çekya, ağırladığı Moldova'yı Doudera, Chory ve Soucek'in ağları sarsmasıyla 3-0 mağlup ederek finallere adını yazdırdı.
H Grubu'nda ise Slovenya, konuk ettiği Kazakistan'ı 2-1'lik skorla geçerek EURO 2024'e katılan diğer takım oldu.
C Grubu'nda bulunan ve iddiası kalmayan Makedonya, konuk ettiği İngiltere ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibinde Trabzonspor forması giyen Enis Bardhi, 90 dakikada sahada kaldı.
Makedonların maçtaki tek golü 42'nci dakikada kullandığı penaltı atışında kaleciden dönen topu tamamlayan Enis Bardhi'den geldi. İngilizler ise 59'uncu dakikada JaniAtanasov'un kendi kalesine attığı gol ile eşitliği yakaladı.
Alınan sonuçlar şöyle:
C Grubu:
Ukrayna-İtalya: 0-0
Kuzey Makedonya-İngiltere: 1-1
E Grubu:
Çekya-Moldova: 3-0
Arnavutluk-Faroe Adaları: 0-0
H Grubu:
Kuzey İrlanda-Danimarka: 2-0
Slovenya-Kazakistan: 2-1
San Marino-Finlandiya: 1-2
 
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.