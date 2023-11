İtalya, Çekya ve Slovenya da finallerde

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri’nde 10’uncu ve son hafta karşılaşmaları 3 grupta oynanan 7 maçla devam etti. İtalya, Çekya ve Slovenya adını EURO 2024 finallerine yazdırmayı başardı

Elemelerde son haftanın ikinci gününde, C, E ve H gruplarında 7 karşılaşma tamamlandı.

C Grubu'nda İtalya, konuk olduğu Ukrayna ile 0-0 berabere kalarak EURO 2024'e katılmaya hak kazandı.

E Grubu'nda Çekya, ağırladığı Moldova'yı Doudera, Chory ve Soucek'in ağları sarsmasıyla 3-0 mağlup ederek finallere adını yazdırdı.

H Grubu'nda ise Slovenya, konuk ettiği Kazakistan'ı 2-1'lik skorla geçerek EURO 2024'e katılan diğer takım oldu.

C Grubu'nda bulunan ve iddiası kalmayan Makedonya, konuk ettiği İngiltere ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibinde Trabzonspor forması giyen Enis Bardhi, 90 dakikada sahada kaldı.

Makedonların maçtaki tek golü 42'nci dakikada kullandığı penaltı atışında kaleciden dönen topu tamamlayan Enis Bardhi'den geldi. İngilizler ise 59'uncu dakikada JaniAtanasov'un kendi kalesine attığı gol ile eşitliği yakaladı.

Alınan sonuçlar şöyle:

C Grubu:

Ukrayna-İtalya: 0-0

Kuzey Makedonya-İngiltere: 1-1

E Grubu:

Çekya-Moldova: 3-0

Arnavutluk-Faroe Adaları: 0-0

H Grubu:

Kuzey İrlanda-Danimarka: 2-0

Slovenya-Kazakistan: 2-1

San Marino-Finlandiya: 1-2