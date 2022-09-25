İsviçre, İspanya'yı koltuğundan etti

La Romareda Stadı'nda oynanan maçta konuk İsviçre'ye galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Manuel Akanji ve 58. dakikada Breel Embolo attı. Ev sahibi İspanya ekibinin tek golü 55. dakikada Jordi Alba'dan geldi.
Bu sonuçla 8 puanda kalan İspanya, grupta 2. sıraya gerilerken, puanını 6'ya çıkaran İsviçre 3. sıraya çıktı.
Deplasmanda Çekya'yı 4-0 mağlup eden Portekiz ise A Ligi 2. Grup'ta liderliğe yükseldi.
Grupta İspanya, 27 Eylül Salı günü Portekiz'e konuk olacak, İsviçre ise Çekya’yı ağırlayacak.
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