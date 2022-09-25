Portekiz farka gitti

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta Portekiz, deplasmanda Çekya'yı 4-0 yenerek liderliğe yükseldi. Portekiz'in yıldızı Ronaldo, 13. dakikada Çekya kalecisiyle çarpıştı. Kanlar içinde yerde kalan 37 yaşındaki oyuncu için maç bir süre durdu

Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunun 5. hafta üçüncü gününde Portekiz, Çekya'ya konuk oldu.

Fortuna Arena'da oynanan A Ligi 2. Grup mücadelesinde Portekiz, Çekya'yı 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 33 ve 52. dakikalarda Diogo Dalot, 45. dakikada Bruno Fernandes ile 82. dakikada Diogo Jota attı.

Bu sonuçla Portekiz puanını 10'a çıkararak liderliğe yükseldi. Çekya ise 4 puanda kaldı.

Grubun diğer mücadelesinde ise haftaya lider giren İspanya, sahasında İsviçre'ye 2-1 mağlup oldu ve koltuğunu kaybetti.

RONALDO KORKUTTU

Bu arada maçın 13. dakikasında Cristiano Ronaldo, Çekya kalecisi Tomas Vaclik ile hava topu mücadelesinde çarpıştı. Kötü bir şekile yere düşen Ronaldo'nun burnu kanadı. Bir anda yüzü kanlar içerisinde kalan 37 yaşındaki yıldız oyuncu için maç bir süre durdu. Ronaldo, sağlık ekiplerinin tedavisi sonrası tekrar oyuna döndü.

