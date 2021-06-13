İngiltere, Hırvatistan'ı Sterling ile geçti

EURO 2020'de heyecan sürüyor. D Grubu'nun ilk müsabakasında İngiltere ile Hırvatistan, Wembley Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.
İtalyan hakem Daniele Orsato'nun düdük çaldığı ve TRT 1 ekranından naklen futbolseverlerle buluşan dev mücadelede kazanan İngiltere oldu.
10. kez katıldığı şampiyonada ilk finalini hedefleyen İngilizler'e galibiyeti ve 3 puanı getiren golü 57. dakikada Kalvin Phillips'in asistinde Raheem Sterling attı.
Turnuvaya puansız başlayan Hırvatistan, D Grubu ikinci maçında ilk galibiyetini 18 Haziran Cuma akşamı saat 19.00'da başlayacak maçta Çek Cumhuriyeti karşısında arayacak.
İngiltere ise gruptaki ikinci maçında aynı gün (18 Haziran Cuma) saat 22.00'da İskoçya karşısına çıkacak.
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