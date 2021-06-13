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Galatasaray sezonu açıyor

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Galatasaray Futbol Takımı, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına bugün başlayacak

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Galatasaray sezonu açıyor
Süper Lig'de geçen sezonu 2. sırada bitirerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak ve ilk maçını 20 ya da 21 Temmuz'da oynayacak sarı-kırmızılı ekip, sezon hazırlıkları kapsamında ilk idmanını bugün yapacak.
Teknik direktör Fatih Terim'in sözleşmesinin sona ermesi ve kulübün seçime gitmesinden dolayı yeni teknik adamın henüz belli olmamasından dolayı sezonu antrenör Selçuk İnan yönetiminde açacak.
Yeni sezonun ilk çalışması için yarın bir araya gelecek sarı-kırmızılılarda sabah saatlerinde Abdussamed Karnuçu, Bartuğ Elmaz, Berk Balaban, Emin Bayram, Eren Aydın, Erkan Süer, Işık Kaan Arslan, Metehan Baltacı, Sarper Çağlar ve Süleyman Luş sağlık kontrolünden geçecek.
Sezonun ilk antrenmanı saat 10.00'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılacak. Günün ikinci idmanı ise saat 17.00'de gerçekleştirilecek.
 
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