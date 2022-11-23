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Hırvatistan-Fas maçında gol yok

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2022 Dünya Kupası F Grubu'ndaki ilk maçında Hırvatistan ile Fas golsüz berabere kaldı. Beşiktaşlı futbolcu RomainSaiss, mücadelede 90 dakika görev yaptı

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Hırvatistan-Fas maçında gol yok
 
Stat: Al Bayt
Hakemler: FernandoAndresRapallini, Juan Pablo Belatti, Diego YamilBonfa (Arjantin)
Fas: Bounou, Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui (Dk. 60 Attiat-Allah), Ounahi (Dk. 82 Sabiri), Amrabat, Ziyech, Amallah, Boufal (Dk. 65 Ezzalzouli), Nesyri (Dk. 81 Hamdalah)
Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Brozovic, Modric, Kovacic (Dk. 79 Majer), Vlasic (Dk. 46 Pasalic), Perisic (Dk. 90 Orsic), Kramaric (Dk. 71 Livaja)
 
Son Dünya Kupası finalisti Hırvatistan, Fas ile karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 sona erdi.
Modric ilklere girdi 
Opta verilerine göre, Hırvatistan Milli Takımı'nın deneyimli kaptanı Luka Modric, üç farklı dönemde hem Avrupa Şampiyonası hem de Dünya Kupası'nda forma giyen ilk oyuncu oldu.
RomainSaiss 90 dakika sahadaydı
Fas'ta karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Beşiktaşlı futbolcu RomainSaiss, mücadelede 90 dakika görev yaptı.
Hırvatistan gruptaki ikinci maçında 27 Kasım Pazar günü Kanada ile karşılaşacak. Fas ise aynı gün Belçika ile kozlarını paylaşacak.
 
 
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