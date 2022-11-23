Lucas Hernandez turnuvayı kapattı

2022 FIFA Dünya Kupası'na galibiyetle başlayan son şampiyon Fransa'nın savunma oyuncusu Lucas Hernandez, sakatlığı nedeniyle turnuvayı kapattı

Fransa Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 4-1 kazandıkları Avustralya maçında sağ diz ön çapraz bağları kopan savunma oyuncusu Hernandez'in turnuvayı kapattığı kaydedildi.

Bayern Münih forması giyen Hernandez, Avustralya'nın 9. dakikada attığı golün pasını veren MathewLeckie ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalmış, karşılaşmaya devam edemeyince kardeşi Theo oyuna girmişti.

DidierDeschamps yönetimindeki Fransa'da daha önce Paul Pogba, N'GoloKante, PresnelKimpembe, ChristopherNkunku ve Ballond'Or ödüllü forvet Karim Benzema, sakatlığı nedeniyle kadroya girememiş ya da kadrodan çıkarılmıştı.

D Grubu'nda yer alan Fransa, cumartesi günü Danimarka ile karşılaşacak

