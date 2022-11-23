banner875
banner885
İspanya'dan 7 gollü şov
İspanya'dan 7 gollü şov
3 0
Avcılar isyanda
Avcılar isyanda
18 0
 
Okullarda salgın hastalık paniği
Okullarda salgın hastalık paniği
15 0
ÜNİLİG’e dünya markası sponsor
ÜNİLİG’e dünya markası sponsor
16 0
Hamitköy sakinleri, sokak hayvanları için eylem yapacak
Hamitköy sakinleri, sokak hayvanları için eylem yapacak
13 0
65 0
Yer altı suları üreticiyi zora sokuyor
Yer altı suları üreticiyi zora sokuyor
15 0
banner878

Lucas Hernandez turnuvayı kapattı

banner476

2022 FIFA Dünya Kupası'na galibiyetle başlayan son şampiyon Fransa'nın savunma oyuncusu Lucas Hernandez, sakatlığı nedeniyle turnuvayı kapattı

banner825
Lucas Hernandez turnuvayı kapattı
Fransa Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 4-1 kazandıkları Avustralya maçında sağ diz ön çapraz bağları kopan savunma oyuncusu Hernandez'in turnuvayı kapattığı kaydedildi.
Bayern Münih forması giyen Hernandez, Avustralya'nın 9. dakikada attığı golün pasını veren MathewLeckie ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalmış, karşılaşmaya devam edemeyince kardeşi Theo oyuna girmişti.
DidierDeschamps yönetimindeki Fransa'da daha önce Paul Pogba, N'GoloKante, PresnelKimpembe, ChristopherNkunku ve Ballond'Or ödüllü forvet Karim Benzema, sakatlığı nedeniyle kadroya girememiş ya da kadrodan çıkarılmıştı.
D Grubu'nda yer alan Fransa, cumartesi günü Danimarka ile karşılaşacak
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.