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Harry Kane şanssızlığı: Gol atsa da kupa alamıyor

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Tottenham'da 20 yıl boyunca kupa kaldıramayan Harry Kane, şanssızlığını kırmak için Bayern Münih'e geldi. Bavyera ekibi 12 yıl sonra ilk kez bir sezonu kupasız kapatırken, İngiliz yıldız Profesyonel futbolculuk kariyerindeki 14. sezonu da kupasız kapattı.

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Harry Kane şanssızlığı: Gol atsa da kupa alamıyor
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da geçirdiği kupasız yılların ardından Bayern Münih'in yolunu tutan Harry Kane şanssızlığını da beraberinde getirdi.

95 milyon euro karşılığında Bavyera ekibine transfer olan Kane, kariyerindeki 14. sezonunu da kupasız kapattı.

Almanya Süper Kupa'da Leipzig'e elenen Bayern, Almanya Kupası 2. turunda 3. lig ekibi Saarbrücken'e elenerek turnuvaya veda etmişti.

12 YIL SONRA İLK KEZ

Öte yandan Bundesliga'da şampiyonluğunu ilan eden Bayer Leverkusen'in 15 puan gerisinde yer alan Bavyera ekibi, 12 yıl sonra ilk kez bir sezonu kupasız kapatacak.

Bayern Münih son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde İspanya temsilcisi Real Madrid'e elenmişti.

Harry Kane'in kariyerinde kaybettiği finaller şöyle;

  • İngiltere Lig Kupası finallerinde 2014-15'te Chelsea, 2020-21'de ise Manchester City'e yenildi.
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2018-19 sezonu finalini Liverpool'a kaybetti.
  • 2016-17 sezonunda Premier Lig'i ikinci sırada tamamlayarak kupaya ulaşamadı.
  • İngilitere Milli Takımı ile EURO 2020 finalinde İtalya'ya yenildi.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Bu sezon Bayern Münih formasıyla 36. lig golünü kaydeden Harry Kane, bitime iki hafta kala gol krallığında zirvede yer alıyor.

İngiliz futbolcunun 5 gol daha atması durumunda Lewandowski'nin 41 gollük rekoruna ortak olacağı kaydedildi.

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