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Harry Kane, Bundesliga tarihine geçti

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Bundesliga'nın 12. haftasında Bayern Münih deplasmanda Köln'ü tek golle mağlup etti. Harry Kane, Bundesliga tarihinde 12 maçta 18 gol atan ilk oyuncu ve lig tarihinin en golcü İngiliz oyuncusu unvanını aldı

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Harry Kane, Bundesliga tarihine geçti
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Bayern Münih, Bundesliga'nın 12. haftasında Köln'e konuk oldu.
Harry Kane'in 20. dakikada attığı golle Bayern Münih karşılaşmayı 1-0 kazandı.
Harry Kane, Bundesliga tarihinde 12 maçta 18 gol atan ilk oyuncu oldu. Ayrıca, lig tarihinin en golcü İngiliz oyuncusu unvanını aldı.
Ligde üst üste 6. galibiyetini alan Bayern Münih puanını 32'ye çıkardı. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Köln ise 6 puanda kaldı.
 
 
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