Hansi Flick'in mağlubiyet sayısından fazla kupası var

FIFA Dünya Kulüpler Kupası Finalinde Tigres'i 1-0 mağlup eden Bayern Münih, şampiyon oldu. Alman ekibi, HansiFlick yönetiminde 1 yılda 6'ncı kupasını müzesine götürdü

Bayern Münih, FIFA Dünya Kulüpler Kupasının sahibi oldu. Meksika ekibi Tigres'i 1-0'lık skorla geçen Alman temsilcisi, HansiFlick yönetiminde 6'ncı kupasını kazandı.

Geçen sezonun 11'inci haftasında NikoKovac'ın yerine göreve gelen Alman çalıştırıcı, Bavyera ekibi ile lig ve kupada mutlu sona ulaştıktan sonra Şampiyonlar Ligi'nde de kupanın sahibi olmuştu.

Sezon başında Almanya Süper Kupası ve UEFA Süper Kupasını da müzesine götüren Bayern Münih, son olarak da FIFA Dünya Kulüpler Kupasında mutlu sona ulaştı.

Göreve başladığı günden beri başarılı bir grafik çizen 55 yaşındaki çalıştırıcı, Alman ekibiyle sadece 5 mağlubiyet yaşarken, 6 kez kupa kazandı.

Bayern ile 68 maça çıkan HansiFlick, 58 galibiyet, 5 de beraberlik aldı. HansiFlick'in 6 kupalı performansını, daha önce sadece PepGuardiola yönetimindeki Barcelona başarmıştı.

Guardiola ve öğrencileri, 2009 yılında La Liga, İspanya Kral Kupası, Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, İspanya Süper Kupası ve FIFA Dünya Kulüpler Kupasını müzesine götürmüştü.



