Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları Perşembe gecesi oynanan maçlarla tamamlandı. Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. bitirerek Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek Galatasaray'ın da muhtemel rakipleri belli oldu.
Grubunu lider bitirerek direkt son 16'ya kalan takımlar:
West Ham
Brighton
Rangers
Atalanta
Liverpool
Villarreal
Slavia Prag
Bayer Leverkusen
Grubunu ikinci bitiren ve Galatasaray'ın muhtemel rakibi olan takımlar:
Freiburg
Marsilya
Sparta Prag
Sporting
Toulouse
Rennes
AS Roma
Qarabag
Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. bitirerek UEFA Avrupa Ligi'nde son 32'ye kalan takımlar:
Galatasaray
Lens
Braga
Benfica
Feyenoord
AC Milan
YoungBoys
Shakhtar
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