Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları tamamlandı. Galatasaray'ın muhtemel rakipleri de belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları Perşembe gecesi oynanan maçlarla tamamlandı. Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. bitirerek Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek Galatasaray'ın da muhtemel rakipleri belli oldu.

Grubunu lider bitirerek direkt son 16'ya kalan takımlar:

West Ham

Brighton

Rangers

Atalanta

Liverpool

Villarreal

Slavia Prag

Bayer Leverkusen

Grubunu ikinci bitiren ve Galatasaray'ın muhtemel rakibi olan takımlar:

Freiburg

Marsilya

Sparta Prag

Sporting

Toulouse

Rennes

AS Roma

Qarabag

Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. bitirerek UEFA Avrupa Ligi'nde son 32'ye kalan takımlar:

Galatasaray

Lens

Braga

Benfica

Feyenoord

AC Milan

YoungBoys

Shakhtar﻿

