Fenerbahçe'nin son 16'daki muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nu 12 puanla lider tamamlayan temsilcimiz Fenerbahçe'nin son 16 turundaki muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, 4 galibiyet ve 2 yenilgi aldı. 12 puan toplayan sarı-lacivertli temsilcimiz H Grubu'nu lider bitirdi. Avrupa'da yoluna devam eden Fenerbahçe'nin son 16 turundaki muhtemel rakipleri de netleşti.

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarını 3. sırada tamamlayan takımlar ile Konferans Ligi'nde grubunu 2. sırada tamamlayan takımlar, son 32 turunda play-off oynayacak ve galip gelenler son 16'ya yükselerek Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri olacak.

UEFA Avrupa Ligi'nden gelen takımlar şöyle:

Olympiakos (Yunanistan)

Ajax (Hollanda)

Real Betis (İspanya)

Sturm Graz (Avusturya)

Union Saint-Gilloise (Belçika)

MaccabiHaifa (İsrail)

Servette (İsviçre)

Molde (Norveç)

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni ikinci bitirenler

Slovan Bratislava (Slovakya)

Gent (Belçika)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Bodo/Glimt (Norveç)

Legia Varşova (Polonya)

Ferençvaroş (Macaristan)

Eintracht Frankfurt (Almanya)

Ludogorets (Bulgaristan)

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi 23 Şubat'ta gerçekleşecek kura çekimi sonucu belli olacak. Son 16 turu karşılaşmaları ise 7-14 Mart tarihlerinde oynanacak.

