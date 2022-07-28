Galatasaray Fredrik Midtsjo’de sona doğru

Galatasaray FredrikMidtsjo’nun transferi için kulübü Az Alkmaar ve futbolcu ile büyük ölçüde anlaşma sağladı

Galatasaray, AZ Alkmaar'ın Norveçli orta sahası FredrikMidtsjö ile anlaşma sağladı.

Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'in yeni sezonuna hazırlanan Galatasaray, bir yandan transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

Sarı kırmızılı kulüp, AZ Alkmaar'da forma giyen Norveçli orta saha FredrikMidtsjö için kulübüne resmi teklif yaptı.

28 yaşındaki oyuncunun kendisi ve kulübü ile büyük ölçüde anlaşma sağlandı.



