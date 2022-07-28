banner762
banner815
Limasol'da yangın bir köyü tehdit ediyor
Limasol'da yangın bir köyü tehdit ediyor
35 0
Çatalköy Belediyesi takdiri hak ediyor
Çatalköy Belediyesi takdiri hak ediyor
13 0
 
Pamuklu-Kumyalı yolundaki kaza yürekleri ağza getirdi
Pamuklu-Kumyalı yolundaki kaza yürekleri ağza getirdi
115 0
TUFAD Uluslararası İnegöl Festivali’nden birincilikle döndü
TUFAD Uluslararası İnegöl Festivali’nden birincilikle döndü
162 0
Hayvancı diz çökmeye başladı
Hayvancı diz çökmeye başladı
23 0
“Sırada kim var?”
“Sırada kim var?”
20 0
Armar Group, dünyada bir ilki başardı
Armar Group, dünyada bir ilki başardı
217 0
banner797

Galatasaray Fredrik Midtsjo’de sona doğru

banner476

Galatasaray FredrikMidtsjo’nun transferi için kulübü Az Alkmaar ve futbolcu ile büyük ölçüde anlaşma sağladı

banner825
Galatasaray Fredrik Midtsjo’de sona doğru
Galatasaray, AZ Alkmaar'ın Norveçli orta sahası FredrikMidtsjö ile anlaşma sağladı.
Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'in yeni sezonuna hazırlanan Galatasaray, bir yandan transfer çalışmalarını da sürdürüyor.
Sarı kırmızılı kulüp, AZ Alkmaar'da forma giyen Norveçli orta saha FredrikMidtsjö için kulübüne resmi teklif yaptı.
28 yaşındaki oyuncunun kendisi ve kulübü ile büyük ölçüde anlaşma sağlandı.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.