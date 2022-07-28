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Saul Niguez, İtalya yolcusu

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Juventus, sakatlık yaşayan ve uzun süre sahalardan uzak kalacak olan oyuncusu Pogba'nın yerine Atletico Madrid'in orta saha oyuncusu SaulNiguez'i kiralamayı planlıyor. Torino ekibinin bu transferdeki en büyük rakibi ise Roma

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Saul Niguez, İtalya yolcusu
İtalyan devi Juventus'a geri dönen Paul Pogba'nın sakatlığı planları bozdu.
Menisküsünde sorun yaşayan Fransız orta sahanın yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Torino ekibi, Pogba'dan doğan boşluğu İspanya'dan doldurmak istiyor. El Larguero'da yer alan habere göre; Juventus, La Liga ekibi Atletico Madrid'in orta saha oyuncusu SaulNiguez'i kiralamanın peşinde.
27 yaşındaki orta sahanın, Paul Pogba'nın yokluğunda takıma katılması planlanıyor.
Juve'nin bu transferde en büyük rakibi ise bir diğer İtalyan ekibi Roma olarak öne çıkıyor.JoseMourinho'nun ısrarla istediği SaulNiguez transferinde iki İtalyan ekibi için en büyük engelse, 27 yaşındaki futbolcunun yıllık 7 milyon avroluk maaşı.
Madrid cephesi ise tecrübeli orta sahayı kiralamaktan daha çok satmaya sıcak bakıyor.
Takımıyla 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunan İspanyol milli oyuncu; geçtiğimiz sezon Chelsea'ye kiralanmıştı.
İngiliz ekibi ile 26 maça çıkan Niguez, bir gollük katkı sağladı.
 
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