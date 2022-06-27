Gabriel Jesus, Arsenal’e doğru

İngiltere Premier Lig'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Arsenal, 25 yaşındaki Brezilyalı forvet GabrielJesus'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor. West Ham kaleye, Newcastle United ise savunmaya takviye peşinde

GabrielJesus, Arsenal yolunda.... Ada Ekibi, tecrübeli forvetin transferini bitirmeye hazırlanıyor.

Arsenal, yıldız oyuncunun transferi konusunda Manchester City ile anlaşmaya vardı. City'nin Brezilyalı golcüsü, 45 milyon avro bonservis bedelle 5 yıl boyunca Arsenal forması giymeye hazırlanıyor.

Tecrübeli forvet, Manchester City'de 5 buçuk sezon geçirmişti. Jesus geçen sezon, City'de çıktığı 41 maçta 13 kez fileleri havalandırmış, 11 gol pası vermişti.

WEST HAM’DAN, ALPHONSE AREOLA'YA KANCA

West Ham United ise kalecisini buldu. Londra ekibi, geçen sezon satın alma opsiyonu ile Paris Saint Germain'den kiraladığı AlphonseAreola ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

Newcastle United ve Fulham'ın da takibine aldığı file bekçisi, West Ham United kalesini 18 maçta korumuştu.

West Ham United ile Paris Saint Germain'in tecrübeli eldiven için 11 milyon sterline anlaştığı belirtiliyor. Fransız kalecinin önümüzdeki günlerde 5 yıllığına imza atması bekleniyor.

SVEN BOTMAN, NEWCASTLE UNİTED'A YAKIN

İddialı bir kadro kurmak isteyen bir diğer takım da Newcastle United... Ada ekibi, Milan'ın da gündeminde olan Lille savunmacısı SvenBotman transferinde son aşamaya geldi.

Lille'de geçen sezonu 32 maçta 3 gol, 1 asistle tamamlayan tecrübeli savunma oyuncusu, İngiltere Ligi'nde forma giymek istiyor.

Newcastle United'ın bonuslar ile birlikte 40 milyon avro teklif yapmasının ardından Milan bu transferden çekilmişti.

Hollandalı oyuncunun önümüzdeki günlerde sağlık kontrollerinden geçirilmesi bekleniyor.

