Futbolun "ezber bozan" yıldızı: Erling Haaland

Borussia Dortmund'un genç yıldızı Erling Haaland, genç yaşına rağmen sergilediği performansla tarih yazmaya devam ediyor

Son olarak, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda çıktığı Sevilla deplasmanında, attığı 2 gol ve yaptığı asistle takımını sırtlayan Erling Haaland, bu sporun en iyilerinden biri olmaya giden yoluna devam ediyor. 20 yaşındaki Norveçli yıldız, futbol tarihinde eşine benzerine az rastlanır bir olgunlaşma çağı yaşıyor.

21'İNE GELMEDEN 130 GOL

Ülkesinin Molde takımında profesyonelliğe adım atan Haaland, bu kulüpte attığı 20 golle Avusturya Ligi'nin Red Bull Salzburg takımına transfer olmuştu. Red Bull Salzburg'da fileleri 29 kez havalandıran yıldız, şu sıralar formasını giydiği Borussia Dortmund adına da 41. kez fileleri havalandırarak, kulüp kariyerinde 90 gole ulaştı.

Resmi kayıtlara göre, 15 yaşından bu yana içinde bulunduğu yaş gruplarında Norveç'in en önemli golcüsü olarak boy gösteren Haaland, 6'sı A Milli düzeyde olmak üzere tam 40 gol kaydetti. Haaland, henüz 21 yaşını doldurmadan, kariyerinde 130 gole ulaşmayı başardı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNE GEÇTİ

Erling Haaland, Kasım ayında Club Brugge karşısında sergilediği performansla, "Şampiyonlar Ligi tarihinde 15 gole ulaşan en genç futbolcu" unvanını elde etmişti. Sevilla maçıyla birlikte Devler Ligi'ndeki 13. müsabakasına çıkan yıldız, fileleri 18 kez havalandırmayı başardı.

Haaland, Sevilla'ya attığı gollerle, "Şampiyonlar Ligi'nde aynı kulüp formasıyla 10 gole en erken ulaşan futbolcu" olarak da onore edildi. Dortmund formasıyla 7 maçta 10 gol kaydeden golcü, Roy Makaay'ın 10 maçta 10 gollük derecesini tarihe gömdü.

Bu arenada, Genk ve Club Brugge'e karşı 4 maça çıkan Haaland, tam 8 gol kaydederek Belçika kulüplerinin kabusu oldu.

BUNDESLİGA TARİHİNE ADINI YAZDIRDI

Almanya Ligi'nde ortaya koyduğu oyunla tüm yaşıtlarının önüne geçen, aynı mevkiyi paylaşan yıldızlarla rekabet eden Haaland, ülke tarihine geçmeyi başardı.

Borussia Dortmund'un "altın çocuğu" Erling Haaland, Ocak ayında, takımının 3-1 galip tamamladığı Leipzig maçında rakip filelere 2 gol atmayı başarmıştı. Bu dereceyle, Bundesliga'da 25 gole ulaşan Norveçli yıldız, bu dereceyi yalnızca 25 maçta geliştirerek rekor kırdı.

TABELA KATKISI, MAÇ SAYISININ ÜZERİNE ÇIKTI

Molde macerasından sonra Salzburg ve Dortmund'la rüştünü ispat eden Haaland, bu kulüplerde kaydettiği gol ve asist sayılarıyla, maç sayısının üzerine çıkmayı başardı.

Salzburg'da 27 maça çıkıp 29 gol atan ve 7 kez arkadaşlarına servis yapan Haaland, Dortmund formasıyla da 42 maça çıkıp 41 gol kaydetti.

10 kez de sarı-siyahlı formayı paylaştığı takım arkadaşlarına gol attırmayı başaran genç yıldız, bu iki kulüpte çıktığı toplam 69 maçta tam 87 gole etki etmeyi başardı.

YAŞ GRUBUNUN PİYASA DEĞERİ EN YÜKSEK FUTBOLCUSU

Transfermarkt verilerine göre Haaland, 110 milyon avro'luk piyasa değeriyle, 21 yaş altı yıldızlar içinde dünyanın en pahalı futbolcusu olarak görünüyor.

100 milyon avro'luk değeriyle takım arkadaşı Jadon Sancho'yu, 80 milyon avro ile Barcelona'nın genç yıldızı Ansu Fati'yi ve 75 milyon avro ile Bayern Münih'in "yer uçağı" Alphonso Davies'i geride bırakan Haaland'ın, 2022'de aktif olacak şekilde 75 milyon avro'luk serbest kalma bedeli bulunuyor.

