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Tenis Ligi formatı belirlendi

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Tenis Ligi formatı belirlendi
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) Teknik Kurulu kulüplerin baş antrenörlerinin katılımı ile 2020-2021 Tenis Ligi formatını belirledi.
2020-2021 Tenis Ligi 6 takımın katılımı ile 7 maç olacak şekilde belirlendi. Lige katılacak kulüpler; Lefkoşa Şehir Kulübü, Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü, Girne Belediyesi Tenis Kulübü, Pakan Spor Kulübü Derneği, Girne Amerikan Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi olacak.
KKTF Teknik Kurulu ayrıca 2021 yılı Şubat ayında başlayacak şekilde kulüpler arası 16 Yaş Altı Tenis Ligi yapma kararı aldı.
 
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