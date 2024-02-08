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Futbolda mavi kart dönemi

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Futbolda mavi kart dönemi
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Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), 1970 yılında sarı ve kırmızı kartların uygulamaya konmasından bu yana en büyük disiplin değişikliği olan yeni kartın uygulamaya konulmasını kabul etti.
Hakemi aldatmaya yönelik harekette bulunan veya hakeme şiddetli itiraz eden futbolcular, mavi kart görecek ve 10 dakika saha kenarında bekleyecek.
IFAB, devrim niteliğindeki kural değişikliğini yarın açıklayacak, ancak bu değişiklik üst seviye liglerde hemen uygulanmayacak.
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