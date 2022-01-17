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FIFA'dan Cüneyt Çakır'a davet

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FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, Katar 2022 FIFA Dünya Kupası Aday Hakem Semineri'ne katılacak

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FIFA'dan Cüneyt Çakır'a davet
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çakır, bugün başlayacak ve 21 Ocak Cuma günü bitecek Katar 2022 FIFA Dünya Kupası Aday Hakem Semineri'nde yer alacak.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yapılacak seminere, FIFA tarafından Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası finallerinde görev almaya aday olan hakemler davet edildi. Seminere Cüneyt Çakır ile birlikte 20 hakem, 16 video yardımcı hakem katılıyor.
Seminerde katılımcı hakemlere saha içi uygulamaları, görüntü analizleri, kural sınavı, fiziksel yeterlilik testleri ve video yardımcı hakem eğitimi verilecek.
 
 
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