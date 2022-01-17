Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta heyecanı 18 Ocak Salı, 19 Ocak Çarşamba ve 20 Ocak Perşembe oynanacak maçlarla yaşanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, Süper Lig'de hafta içi mesaisinde görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
BUGÜN
16.00 Gaziantep FK-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ümit Öztürk
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Adana Demirspor: Yasin Kol
19.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş: Halil Umut Meler
19 Ocak Çarşamba:
16.00 Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor: Suat Arslanboğa
16.00 YukatelKayserispor-MedipolBaşakşehir: Mete Kalkavan
19.00 Fenerbahçe-Altay: Hüseyin Göçek
19.00 Trabzonspor-GZT Giresunspor: Alper Ulusoy
20 Ocak Perşembe:
16.00 Aytemiz Alanyaspor-AtakaşHatayspor: Bahattin Şimşek
19.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.