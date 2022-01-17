Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta heyecanı 18 Ocak Salı, 19 Ocak Çarşamba ve 20 Ocak Perşembe oynanacak maçlarla yaşanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, Süper Lig'de hafta içi mesaisinde görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

BUGÜN

16.00 Gaziantep FK-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ümit Öztürk

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Adana Demirspor: Yasin Kol

19.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş: Halil Umut Meler

19 Ocak Çarşamba:

16.00 Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor: Suat Arslanboğa

16.00 YukatelKayserispor-MedipolBaşakşehir: Mete Kalkavan

19.00 Fenerbahçe-Altay: Hüseyin Göçek

19.00 Trabzonspor-GZT Giresunspor: Alper Ulusoy

20 Ocak Perşembe:

16.00 Aytemiz Alanyaspor-AtakaşHatayspor: Bahattin Şimşek

19.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu

