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Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 turundaki rakibi Union Saint-Gilloise oldu

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Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
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UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi. Temsilcimiz Fenerbahçe Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile eşleşti. 

Sarı lacivertliler, ilk maçı 7 Mart Perşembe günü Belçika'da, rövanşı ise 14 Mart Perşembe günü İstanbul'da oynayacak. 

Union Saint-Gilloise, Belçika 1. Ligi'nde zirvede yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde 3. olan Belçika ekibi E grubunda Liverpool, Toulouse ve LASK Linz ile mücadele etti. Evinde oynadığı maçlarda Liverpool ve Linz'i 2-1'lik skorla yenerken Toulouse ile 1-1 berabere kaldı. 

Deplasmanda oynadığı maçlarda ise Liverpool'a 2-0, LASK Linz'e ise 3-0 mağlup olan Union Saint-Gilloise, Toulouse ile 0-0 berabere kaldı. 

E grubunu 2 beraberlik, 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamlayan Belçika ekibi 8 puanla 3. sırada kalarak yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam etme hakkı kazandı. Konferans Ligi'nde play-off maçlarına çıkan Union Saint-Gilloise, ilk maçta E. Frankfurt ile sahasında 2-2 berabere kalmış, Alman rakibini deplasmanda 2-1 yenerek son 16 turuna adını yazdırmıştı. 

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