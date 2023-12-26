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Fatih Terim resmen Panathinaikos'ta

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Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos, teknik direktör Fatih Terim ile anlaşmaya varıldığını resmen açıkladı

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Fatih Terim resmen Panathinaikos'ta
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Yunanistan Süper Ligi'nde şampiyonluk yarışı veren Panathinaikos, teknik direktör Fatih Terim ile anlaşmaya vardı.
Son olarak 2021-22 sezonunun yarısına kadar Galatasaray'da görev alan tecrübeli teknik adam, daha sonra herhangi bir takımı çalıştırmadı. Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gidecek olan Fatih Terim'in, kısa süre içerisinde 1,5 yıllık resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. 
TERİM'İ BEKLEYEN ZOR FİKSTÜR
Yunanistan Süper Ligi'nde geçen yıl normal sezonu lider bitiren Panathinaikos, play-off'ta şampiyonluğu AEK'e kaptırdı.
Atina temsilcisi, bu sezon ise 15 haftası geride kalan ligde 34 puan toplayarak lider PAOK'un ardından 2. sırada bulunuyor. Fatih Terim, Panathinaikos'un başına geçmesi durumunda ocak ayında 3 kez Olympiakos derbisine çıkacak.
 
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