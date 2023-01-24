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Fatih Terim, jüride yer alacak

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Fatih Terim, 2022 yılının en başarılı 100 futbolcusunun belirleneceği jüride yer alacak

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Fatih Terim, jüride yer alacak
İngiliz gazetesi TheGuardian her yıl olduğu gibi bu yılda en başarılı 100 futbolcuyu belirleyecek. 100 futbolcunun tespit edilmesi için oluşturulan jüride Fatih Terim'de kendine yer buldu.
Jüride İzlanda Teknik Direktörü Magnus Mar Einarsson ve AvramGrant'da yer alıyor.
En iyi 100 erkek futbolcunun seçileceği listeye girme ihtimali olan bir diğer tanıdık isim ise Hakan Çalhanoğlu.
Çalhanoğlu geçen sezon Inter'de gösterdiği performans ile ilk 100 içerisinde kendisine yer bulmaya çalışacak.
 
 
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