Juventus'tan 3 transfer

Juventus'ta ara transfer dönemi tüm hızı ile devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Fiorentina'nın golcüsü DusanVlahovic'i renklerine bağlayan Torino ekibi, kadrosuna iki yeni isim daha kattı.
İtalya Serie B Ligi'nde Frosinone'de forma giyen FedericoGatti, 7.5 milyon avroya Juventus ile anlaştı.
23 yaşındaki defans oyuncusu, Frosinone'de bu sezon 19 maça çıkıp, 3 gol kaydetmişti.
BorussiaMönchengladbach'da 5 sezon forma giyen DenisZakaria'nın da yeni adresi Juventus oldu. Juventus'un, Alman ekibi ile 5 milyon avro bonservis artı bonus karşılığında anlaştığı kaydedildi.
Zakaria, Torino ekibi ile Haziran 2026'ya kadar sözleşme imzaladı. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Mönchengladbach'da 18 maça çıktı, 2 gol ve 1 asist kaydetti.
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