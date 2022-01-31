Juventus'tan 3 transfer

Juventus'ta ara transfer dönemi tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Dusan Vlahovic ile anlaşma sağlayan Torino ekibi, Denis Zakaria ve Federico Gatti'yi de renklerine bağladı

Juventus'ta ara transfer dönemi tüm hızı ile devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Fiorentina'nın golcüsü DusanVlahovic'i renklerine bağlayan Torino ekibi, kadrosuna iki yeni isim daha kattı.

İtalya Serie B Ligi'nde Frosinone'de forma giyen FedericoGatti, 7.5 milyon avroya Juventus ile anlaştı.

23 yaşındaki defans oyuncusu, Frosinone'de bu sezon 19 maça çıkıp, 3 gol kaydetmişti.

BorussiaMönchengladbach'da 5 sezon forma giyen DenisZakaria'nın da yeni adresi Juventus oldu. Juventus'un, Alman ekibi ile 5 milyon avro bonservis artı bonus karşılığında anlaştığı kaydedildi.

Zakaria, Torino ekibi ile Haziran 2026'ya kadar sözleşme imzaladı. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Mönchengladbach'da 18 maça çıktı, 2 gol ve 1 asist kaydetti.

