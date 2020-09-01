Everton'dan Anthony Gordon'a 5 yıllık sözleşme

İngiltere Premier Lig ekibi Everton, genç futbolcu Anthony Gordon ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Everton Kulübü, 19 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu Gordon ile Haziran 2025'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Altyapısından yetiştiği Everton'da ilk resmi maçına Aralık 2017'de 16 yaşındayken çıkan Gordon, Premier Lig'de geçen sezon 11 karşılaşmada forma giymişti.

