Türk futbolu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Avrupa futbolunun 8-10 sene gerisindeyiz" dedi

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Uluslar Ligi'ndeki Macaristan ve Sırbistan maçları öncesi açıklamalarda bulundu.

A Milli Takımın 3 kategoride yarışma halinde olduğunu söyleyen Güneş, "Bunların içinde 1 numaraya Dünya Kupası'nı koyuyorum. 2 numara Avrupa Şampiyonası, 3 numara da Uluslar Ligi" dedi.

Milli Takıma davet edilen oyuncularla ilgili sorunlar olduğunu dile getiren Güneş, "Sayısal olarak Milli Takım'a kimden ne kadar aldığımla ilgili sorunlar var. Biz T.C. pasaportlu bütün oyuncuları taramaya çalışıyoruz. Her oyuncunun bu takıma girme hakkı var. Bir kulüpten alacaksınız diye bir kural yok. Neden alacağımızın kriterini koyun o zaman" şeklinde görüş belirtti.

Türkiye'ye gelen yabancı oyuncuların yüksek paralar istediğini aktaran deneyimli teknik adam, şöyle konuştu:

O paralar size büyük maliyet getirip, hem borcunuzu büyütüyor hem de ceza almanıza sebep oluyor. Bu şuna benzer: Benim 3 tane ceketim var ama pantolonum yok. Bir ceket daha almak istiyorum.

"Genç teknik direktörleri başarılı buluyorum"

Türkiye'de son dönemde yetişen genç teknik direktörleri başarılı bulduğunu belirten Güneş, şu tavsiyelerde bulundu:

Başarısız oldukları zaman yıkılmamaları gerekiyor. Sürdürülebilir olmak lazım. Ben 33 senedir antrenörlük yapıyorum. Fatih Hoca öyle, Mustafa Hoca, Yılmaz Hoca, Samet Hoca. İnşallah onlar da kıymetini bilirler.

"Avrupa futbolunun 10 sene gerisindeyiz"

"Biz 19'dan sonra başlıyoruz. 25'ten sonra olur mu, olmaz mı karar veriyoruz" diyen Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

Avrupa'daki futbolun 8-10 sene gerisindeyiz. Eğitimde de yarışmada da. Zaman zaman aldığımız sonuçlarla onlarla eşit gibi görünüyoruz. Eğitim ayrı, yarışma ayrı olur. Sizde varsa alırsınız, satışını yaparsınız. Ekonomik olarak da karlı olursunuz. Ancak biz, bunun için hiç zaman ayırmıyoruz. Benim de içinde olduğum kulüpler de öyle. Herkes o andaki yarışı düşünüyor.



