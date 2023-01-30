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Everton'da Sean Dyche dönemi

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton teknik direktörlük görevi için SeanDyche ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı

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Everton'da Sean Dyche dönemi
İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'da teknik direktörlük görevine SeanDyche getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Frank Lampard'dan boşalan teknik direktörlük görevine son olarak Burnley'i çalıştıran Dyche'ın getirildiği ve 51 yaşındaki İngiliz teknik direktörle 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Futbolcu kökenli teknik direktörlerden SeanDyche, Watford'da başladığı teknik direktörlük kariyerinde en büyük çıkışı, Burnley'de gerçekleştirdi.
2012'de göreve başladığı Burnley'yi yaklaşık 10 yıl boyunca çalıştırmasının ardından geçen yıl nisan ayında görevine son verilen Dyche, bu süreçte takımı iki kez küme çıkararak Premier Lig'e ve 51 yıl aranın ardından Avrupa arenasına taşımıştı.
Bu sezon son derece istikrarsız bir performans sergileyen Everton, 20 maç sonunda topladığı 15 puanla küme düşme hattında, 19. sırada yer alıyor.
 
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