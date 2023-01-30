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Masa Tenisi Federasyonu Ferdi Klasman Turnuvası düzenledi

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Masa Tenisi Federasyonu Ferdi Klasman Turnuvası düzenledi
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, 28 Ocak Cumartesi günü federasyon salonunda U11 ve U13 Ferdi Erkekler-Kızlar Klasman Turnuvası düzenledi.
Karşılaşmalar sabah saat 10.00’da başladı ve aynı gün sona erdi. U13 Kızlar kategorisinde Girne Amerikan Üniversitesi sporcusu Özem Özel, U11 Erkekler kategorisinde Girne Amerikan Üniversitesi sporcusu IvanBlahotin ve U13 Erkekler kategorisinde ise Arucad Anka Spor Derneği sporcusu Arel Aşçıoğulları şampiyon oldu.
Oynanan müsabakalar sonucunda dereceler şu şekilde oluştu;
U13 Kızlar
1. Özüm Özel (Girne Amerikan Üniversitesi)
2. Liva Çevik (Girne Amerikan Üniversitesi)
3. Duru Barutçuzade (Arucad Anka Spor Derneği)
3. Ayşe Çubukçu (Arucad Anka Spor Derneği)
U11 Erkekler
1. IvanBlahotin (Girne Amerikan Üniversitesi)
2. Sonay Hayatseven (Girne Amerikan Üniversitesi)
3. Sarp Öztürk (Arucad Anka Spor Derneği)
3. Ediz Özel (Girne Amerikan Üniversitesi)
U13 Erkekler
1. Arel Aşçıoğulları (Arucad Anka Spor Derneği)
2. Celal Beyit (Bekiroğulları MTAYD)
3. Ural Atik (Bekiroğulları MTAYD)
3. Kaan Çetinarslan (Girne Amerikan Üniversitesi)
 
 
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