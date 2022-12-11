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Dünya Kupası’nda yarı finalistler belirlendi

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2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçlarının ardından, yarı final eşleşmeleri belli oldu.

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Dünya Kupası’nda yarı finalistler belirlendi
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Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası Çeyrek Final karşılaşmaları sona erdi.
Fas, Portekiz’i 1-0 mağlup ederek tarihinde ilk defa Dünya Kupası’nda yarı finale yükselme başarısı gösterdi. Fransa ise, İngiltere’yi 2-1 mağlup ederek yarı final biletini cebine koydu.
Dünya Kupası’nda oynanacak olan yarı final karşılaşmaları şu şekilde:
13 Aralık Salı
22.00 Arjantin – Hırvatistan
14 Aralık Çarşamba
22.00 Fransa – Fas
 
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