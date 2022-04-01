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Dünya Kupası’nda gruplar belli oldu

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Dünya Kupası’nda gruplar belli oldu

2022 FIFA Dünya Kupası grup kura çekimi gerçekleştirildi. 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek turnuvada gruplar belli oldu. Açılış maçında Katar ile Ekvador kozlarını paylaşacak.

2022 Dünya Kupası Kura Çekimi Doha'da gerçekleştirildi ve gruplar belli oldu.
İŞTE DÜNYA KUPASI GRUPLARI
A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador
B Grubu: İngiltere, ABD, İran, İskoçya/Galler/Ukrayna
C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan
D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Peru/Avustralya/Birleşik Arap Emirlikleri
E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika/Yeni Zelanda
F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada
G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun
H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana
KURA ÇEKİMİ TORBALARI
1. torba: Katar, Brezilya, Belçika, Fransa, Arjantin, İngiltere, İspanya, Portekiz
2. torba: Meksika, Hollanda, Danimarka, Almanya, Uruguay, İsviçre, ABD, Hırvatistan
3. torba: Senegal, İran, Japonya, Fas, Sırbistan, Polonya, Güney Kore, Tunus
4. torba: Kamerun, Kanada, Ekvador, Suudi Arabistan, Gana, Galler/İskoçya-Ukrayna, Peru/Birleşik Arap Emirlikleri-Avustralya, Kosta Rika-Yeni Zelanda
 
 
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