banner762
banner815
Motokros şampiyonası başlıyor
Motokros şampiyonası başlıyor
4 0
Toplumsal Varoluş ateşi Güzelyurt’ta da yandı
Toplumsal Varoluş ateşi Güzelyurt’ta da yandı
13 0
 
Kamuda Nisan maaşları yüzde 40 zamlı
Kamuda Nisan maaşları yüzde 40 zamlı
2.3B 0
“Bu isyan daha da büyüyecek”
“Bu isyan daha da büyüyecek”
19 0
Hentbolda Büyükler Liginde mücadele sürüyor
Hentbolda Büyükler Liginde mücadele sürüyor
18 0
Kortlarda Dünya Oto Cup tamamlandı
Kortlarda Dünya Oto Cup tamamlandı
11 0
“Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?”
“Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?”
121 0
banner797
banner794

Trabzonspor'da Vitor Hugo sevinci

banner476

Spor Toto Süper Lig'de 3 Nisan Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek olan Trabzonspor'da takıma dönen Vitor Hugo çalışmalara başladı

Trabzonspor'da Vitor Hugo sevinci
Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan çalışmayla sürdürdü.
Teknik ısınma hareketlerinin ardından 5’e 2 ve rondo çalışmaları gerçekleştiren bordo-mavililer, antrenmanı şut çalışmasıyla tamamladı.
Uzun süren sakatlığın ardından Trabzon'a dönen Vitor Hugo ise takım arkadaşlarıyla hasret giderirken, çalışmalarına başladı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.