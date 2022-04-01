Trabzonspor'da Vitor Hugo sevinci

Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan çalışmayla sürdürdü.
Teknik ısınma hareketlerinin ardından 5’e 2 ve rondo çalışmaları gerçekleştiren bordo-mavililer, antrenmanı şut çalışmasıyla tamamladı.
Uzun süren sakatlığın ardından Trabzon'a dönen Vitor Hugo ise takım arkadaşlarıyla hasret giderirken, çalışmalarına başladı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
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