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Dortmund rahat kazandı

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Dortmund rahat kazandı
Borussia Dortmund, Bundesliga’nın 22. haftasında “An der Alten Försterei” Stadı’nda Union Berlin’e konuk oldu.
Sarı-siyahlılar ilk yarıyı 18. ve 25. dakikada Marco Reus’un attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda üstün oyunu sürdüren Borussia Dortmund, 71. dakikada Raphael Guerreiro ile bir gol da buldu ve karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Borussia Dortmund bu galibiyetle puanını 46’ya çıkardı ve 52 puanı bulunan lider Bayern Münih’in 6 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.
Union Berlin ise 34 puanda kaldı ve 7. sıraya geriledi.
 
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