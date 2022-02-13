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Yiğit attı, Karşıyaka kazandı

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Girne bölgesinin 1. Lig ekiplerinin mücadelesinde Karşıyaka golcüsü Yiğit’in attığı 2 golle rakibi Esentepe’yi 2-0 mağlup etti

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Yiğit attı, Karşıyaka kazandı
Stad: Ergin Şahdur Stadı
Hakemler: Fehim Dayı, Emre Çevikdal, Hüseyin Özaşık
Karşıyaka: Mustafa, Mehmet, Dıameneke, Tahir, Esin, Arda, Ahmet, Sezer, Hamis, Hüseyin, Yiğit
Esentepe: Şiho, Nersin, Okan, Şenol, Emre, Eser, Hüseyin, İlyas, Deniz, Salih, Devran
Goller: Dk 16 - 65 Yiğit Can Ayaz (Karşıyaka)
 
Aksa 1.ligi önemli maçında Karşıyaka evinde Esentepe takımını 2-0 mağlup ederek play-off,'un içinde kaldı. Maça iyi başlayan Karşıyaka oldu.
16. dakikada Yiğit ile 1-0 öne geçti ve ilk devre 1-0 bitti.
 İkinci yarıya da etkili başlayan ev sahibi takım oldu.
65. dakikada Yiğit ile farkı 2'ye çıkaran Karşıyaka maçı da 2-0 kazandı. Bu sonuçla Karşıyaka puanını 32'ye çıkardı. Esentepe 23 puanda kaldı.
 
Fotoğraf: Richard Beale
 
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