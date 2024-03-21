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Devler XabiAlonso'nun peşinde

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Bayern Münih'in onursal başkanı UliHoeness, kulüplerinin yanı sıra Real Madrid ve Liverpool'un teknik direktörlük görevine XabiAlonso'yu getirmeye çalıştığını söyledi

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Devler XabiAlonso'nun peşinde
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Alman basınına konuşan Hoeness, "Alonso, büyük bir takımda teknik direktörlük yapabileceğini kanıtladı. Bayern Münih, Real Madrid ve Liverpool gibi kulüpler bunun üzerinde çalışıyor." ifadelerini kullandı.
Bu sezon Bayer Leverkusen'in başında gösterdiği performansla adından söz ettiren XabiAlonso'nun, kulüple 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Bundesliga'daBayern Münih'in 10 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Bayer Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi'nde de çeyrek finale yükseldi.
Bayern Münih'te Thomas Tuchel, Liverpool'da ise JurgenKlopp sezon sonunda görevlerinden ayrılacak.
Real Madrid ise Carlo Ancelotti'nin sözleşmesini 2026'ya kadar uzatmıştı.
 
 
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