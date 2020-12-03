Devler Ligi'nde bir ilk

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci haftasında İtalyan devi Juventus'un sahasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i 3-0 yendiği karşılaşmada düdük çalan Fransız StephanieFrappart, Devler Ligi'nde maç yöneten ilk kadın hakem oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci haftası bir ilke sahne oldu.

G Grubu'nda Barcelona ile birlikte 4. haftada gruptan çıkmayı garantileyen Juventus, Dinamo Kiev'i konuk etti.

Allianz Stadyumu'nda oynanan maçtan ev sahibi Juventus, Dinamo Kiev'i 3-0'la geçti. İtalyan ekibine 3 puanı FedericoChiesa, AlvaroMorata ve kariyerinin 750. golünü atan Cristiano Ronaldo getirdi.

Juventus, bu galibiyetle puanını 12'ye çıkardı ve grubunda 2. sırada yer aldı. Dinamo Kiev ise 1 puanda kaldı.

Juvestus'ta ilk 11'de sahada çıkan milli futbolcumuz Merih Demiral, 69 dakika sahada kaldı.

STEPHANİE FRAPPART TARİHE GEÇTİ

Öte yandan dev maçta düdük çalan Fransız StephanieFrappart, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde maç yöneten ilk kadın hakem oldu.

36 yaşındaki Frappart, geçen yıl da Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa maçını yöneterek tarihe geçmişti.



