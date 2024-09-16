Sevenlerini üzdü

Lefkoşa, sevilen bir çınarını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Lefkoşa’nın sevilen, sayılan çınarlarından Ahmet Conkbayır bugün vefat etti.

Conkbayır’ın vefatı başta ailesi olmak üzere dostları ve sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi yarın Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.

