Başsın ailesi çınarına ağlıyor

Lefkoşa bölgesinin küçük köylerinden olan Güngör bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Güngör köyü çınarlarından Feyyaz Orhan Başsın dün vefat etti.

Başsın'ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi bugün Lefkoşa'da İsmail Safa Camisi'nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığında toprağa verildi.