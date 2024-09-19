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Aykul İngenç bonservisli transfer olacak

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Aykul İngenç bonservisli transfer olacak
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Gökhan KUZU
Geçtiğimiz sezonu B.T.M 1 lig ekiplerinden T.Ersalici Dikmen Gücü'nde geçiren ve Gönyeli’de A2 takım kaptanlığı da yapan Aykul İngenç,  Gönyeli yönetimiyle anlaşarak bonservisini aldı. İngenç kendisine gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.
 
 
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