UBP Genel Başkan Adayı Taçoy, “İrade Buluşması” etkinliğinde mesaj verdi: “İşte güç, işte irade, hepsi burada, buyursunlar görsünler. Onlar tehdit eder, biz yüreğimizi açarız”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy, “İrade Buluşması” etkinliğinde partililerle bir araya geldi.

Taçoy, önceki akşam Lefkoşa Elysium Park’ta yer alan etkinlikte yaptığı konuşmada, herkes gibi kendisinin de partisini ve ülkesini ileriye taşıma hedefi bulunduğunu söyledi. “Biz güçlü iradeyle güçlü UBP'yi yaratacağız.” diyen Taçoy, UBP'yi tek başına iktidara taşıyıncaya kadar durmaksızın ve hep birlikte çalışacaklarını vurguladı.

Taçoy, “İşte güç, işte irade, hepsi burada, buyursunlar görsünler. Onlar tehdit eder, biz yüreğimizi açarız. Geleni de gelmeyeni de kucaklarız.” diye konuştu.

Büyük fedakarlıklarla bugünkü haline ulaşan partinin mevcut yönetimi asla hak etmediğini savunan Taçoy, “biz formüllerle gelmeyiz, biz sizin gücünüzle geliriz.” dedi ve mevcut başkana “kendinle değil tarihinle övün, geleceğe tarihinle yürü.” çağrısı yaptı.

"Kongrelerde yaptıklarının cezasının hep birlikte bugün ödüyoruz" ifadelerini kullanan Taçoy, şöyle dedi:

“İlgili arkadaşlar mahkeme koridorlarında gidip geliyor. Kimin sayesinde? İşte o zihniyetin sayesinde. Bugün bu partiyi yöneten Sayın Ünal Üstel ve arkadaşlarının zihniyeti sayesinde. Sandığa gidip hür iradenizle oylarınızı attığınız noktada ortaya çıkacak sonuç sizin zaferiniz olacaktır, partimizin zaferi olacaktır, ülkemizin zaferi olacaktır”