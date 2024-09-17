Ömürlü ailesi çınarını kaybetti

Girne bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Lapta bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Baflı olup uzun yıllardan beridir Lapta’da yaşamını sürdüren Muzaffer Ömürlü dün vefat etti.

Ömürlü’nün vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi buğu Lapta Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lapta Mezarlığı’na defnedildi.

